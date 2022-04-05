В Томске начали мыть улицы и ограждения

Сегодня, 5 апреля, МБУ «Томск САХ» перешло на летний режим работы, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках масштабной кампании по очистке улиц города от накопившейся за зиму грязи к работе приступили поливомоечные, прицепные подметально-уборочные, вакуумно-подметальные машины и другая техника. Также в ручном режиме будет проводиться сбор случайного мусора с газонов и тротуаров.

Сегодня на улицах Томска работает более 70 единиц техники, в ручной уборке задействовано 124 человека. Днем они займутся очисткой прибордюрной части участков улиц Елизаровых, Пушкина, Нахимова, проспектов Ленина и Комсомольского.

Поливомоечная техника будет производить очистку барьерных ограждений Коммунального моста, мойку осевых линий проезжей части на участках проспектов Комсомольского, Мира, Ленина, Фрунзе, Кирова, улиц Нахимова, Елизаровых, Иркутского тракта, Клюева, Обручева и других. Вакуумно-подметальные машины будут работать на участках пл. Южной, Богашевского тракта, пр. Ленина, пр. Комсомольского и других.

В сообщении также отмечается, что, несмотря на переход на летний режим работы, «необходимое количество» пескоразбрасывающей техники остается в режиме дежурства для предупреждения возможной гололедицы, при отрицательных ночных температурах.

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