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Прокуратура оштрафовала томскую компанию за недостроенную школу

Недвижимость и строительство, Образование и наука, Томские новости, В Томской области на 117 млн рублей оштрафован подрядчик, отвечавший за строительство школы Прокуратура оштрафовала томскую компанию за недостроенную школу

В Томской области оштрафовали подрядчика, отвечавшего за строительство школы. Основанием стало нарушение сроков выполнения работ при реализации национального проекта, сообщает прокуратура региона.

«Управлением территориального развития Администрации Томского района заключен муниципальный контракт с ООО «СпецМонтажСтрой» на выполнение работ по строительству здания школы на сумму более 300 млн рублей. Срок сдачи работ по контракту истек 20.08.2021, однако строительство школы не завершено, — говорится в сообщении.

По факту нарушений, выявленных в ходе проверки, прокуратура возбудила административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ). Компанию оштрафовали на 117 млн рублей.

По инициативе заказчика муниципальный контракт с ООО «СпецМонтажСтрой» расторгнут. Сейчас он заключает договор с новым подрядчиком.

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