«Газпром нефть» внедряет систему удаленного контроля за строительством производственных объектов

31 марта 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпром нефть» и Федеральная служба по экологическому и технологическому надзору (Ростехнадзор) успешно реализовали пилотный проект дистанционного контроля строительных работ на Арчинском месторождении в Томской области. Представители компании и ведомства провели проверку производственного объекта на месторождении с помощью инструментов дополненной реальности и беспилотных систем. Таким образом им удалось значительно упростить и ускорить процесс инспектирования.

Специалисты Ростехнадзора дистанционно обследовали дожимную насосную станцию на Арчинском месторождении «Газпромнефть-Востока». Представители надзорного ведомства вели мониторинг на расстоянии в 600 км от инфраструктуры промысла. Помимо AR-гарнитуры также использовались беспилотные летательные аппараты, которые фиксировали точное местоположение и действия оператора, а также вели панорамную съемку в формате 360º.

Новый подход повышает эффективность процессов надзора в сфере капитального строительства: инспекторы получают в онлайн-режиме объективную информацию о состоянии строительных объектов. Система дистанционного контроля позволит сократить срок проведения проверок в восемь раз, а также значительно снизить уровень логистических издержек за счет отказа от организации выездов инспекторов непосредственно на автономные объекты. Компания рассматривает возможность тиражирования данной технологии на другие объекты капитального строительства.

— Применение технологий дополненной реальности и беспилотных авиационных систем для надзорных государственных проверок позволит существенно оптимизировать процесс проведения инспекционных мероприятий. Это наиболее актуально для удаленных и труднодоступных объектов. Возможности аудио- и видеофиксации позволяют повысить прозрачность проводимых мероприятий и предоставляют дополнительные возможности для последующего анализа полученных данных для принятия окончательного решения о статусе устранения замечаний по ранее выданным предписаниям Ростехнадзора и о соответствии объекта требованиям законодательства, — отметил заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Дмитрий Колегов.

— Совместная работа «Газпром нефти» и Ростехнадзора по апробированию и внедрению технологий виртуальной реальности позволяет не только оптимизировать работу участников процесса капитального строительства, эксплуатации и надзорных органов, но и активно продвигать лучшие практики цифровой трансформации всей российской строительной отрасли. В 2022 году предстоит решить много задач, связанных с тиражированием новых технологий и подготовкой предложений по реформированию законодательной базы в этой области, — считает начальник департамента капитального строительства «Газпром нефти» Сергей Гуреев.

— «Газпромнефть-Восток» стал первой площадкой в России для реализации проекта по организации строительного надзора с использованием технологии дополненной реальности и беспилотных воздушных систем. Проведение «цифровых» проверок особенно актуально для удаленных и труднодоступных месторождений нашего предприятия. Такой подход позволяет сократить временные и финансовые затраты и бизнесу, и контролирующим органам, — отметил технический директор «Газпромнефть-Востока» Александр Хохлов.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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