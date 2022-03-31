Томские школьники могут сделать прививку от COVID-19 по месту учебы

Вакцинацию от COVID-19 подростки Томской области могу пройти по месту учебы. Школа, техникум или учреждение допобразования должны подать заявку на выезд бригады медиков для осуществления процедуры.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в документе необходимо указать наименование организации, адрес, количество желающих привиться, а также контактное лицо. Заявка отправляется в департамент здравоохранения Томской области по электронной почте на vaccine@dzato.tomsk.ru. Заявление на вакцинацию подростков по месту учебы можно оставить в детской поликлинике и на горячей линии департамента здравоохранения по телефону: 8 (3822) 516-616.

Прививка от COVID-19 делается при наличии информированного согласия одного из родителей или иного законного представителя ребенка до 15 лет, либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет. Вакцинация «Спутником М» проводится двукратно с интервалом 21 день.

На сегодня прививку от коронавируса уже поставили 444 томских подростка. 174 из них уже полностью завершили иммунизацию.

В Томске открыты девять пунктов детской вакцинации: в детской поликлинике МСЧ № 2 (ул. Бела Куна, 3/1), семи поликлинических отделениях детской больницы № 2 (Набережная реки Ушайки, 22, ул. Пушкина, 27д, ул. Профсоюзная, 3, ул. Смирнова, 31 и 36, ул. Тверская, 32 и ул. Кулагина, 27) и поликлинике детской больницы № 1 (ул. Карташова, 39).

Пройти вакцинацию в Северске можно также по предварительной записи в консультативно-диагностической поликлинике (ул. Первомайская, 30).

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