Дорожный фонд Томской области пополнился на 900 млн рублей

31 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов/ из архива издания

На прошедшем сегодня, 31 марта, собрании Законодательной Думы Томской области парламентарии единогласно в двух чтениях поддержали закон, корректирующий бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

«Расходы бюджета-2022 увеличены примерно на 1,4 млрд рублей. В том числе 900 млн рублей — это то, что касается дорожного фонда. Еще 500 млн рублей будет направлено в резервный фонд», — рассказала спикер облдумы Оксана Козловская.

Большую часть из этой суммы — 898 млн рублей — составляют расходы дорожного фонда, формируемые из неиспользованного остатка ассигнований дорожного фонда Томской области (452 млн рублей), а также из суммы доходов дорожного фонда региона, поступивших в 2021 году сверх запланированных (445,98 млн рублей).

«Сегодня можно говорить о рекордной сумме дорожного фонда — 10 млрд рублей. Основные направления — продолжение дорожного строительства на юге Томска. Это малое транспортное полукольцо, соединяющее два новых микрорайона — Южные ворота-1 и Южные ворота-2, где будут проживать предположительно 40 тыс. человек с той частью, которая уже построена — 76-й километр. Это два транспортных кольца — первое, соединяющее Мокрушина, переезд и Колларовский тракт, и второе — прокол Коларовский тракт и выезд на Мокрушина. Теперь стоит задача соединить все это с новыми микрорайонами и дать людям возможность выезда на площадь Южную», — отметил председатель комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.

Также он отметил, что средства будут направлены на ремонт трассы Асино-Камаевка-Первомайское и мост через Яю. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Томске будет отремонтированы 30 объектов, в том числе улицы Гагарина, Герцена, Сибирская, также пять участков улиц в Северске и 11 участков дорог за пределами агломерации.

«Мы продолжаем работу в части строительства дорог и развития транспортной инфраструктуры Томской области. Есть опасения по применяемым материалам, по их стоимости, но на сегодня дорожники уверяют, что никаких проблем нет, и мы будем осваивать дорожное пространство региона теми же темпами», — добавил Сергей Автомонов.

Еще 500 млн рублей составляет резерв на финансирование мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

«Деньги будут направлены в резервный фонд для того, чтобы мы могли при необходимости приобретать дополнительные медикаменты, оборудование, расходные материалы, производить выплаты зарплат медицинским работникам, которые работают в условиях пандемии. Также эти средства пойдут на оплату оборудования и лекарства для тех больных, которые оказываются в стационарах, либо лечатся дома, — отметила Оксана Козловская. — Это непростой вопрос, мы понимаем, что придется перестраивать работу в том числе и по другим направлениям. Но делать это нужно, и депутаты единогласно поддержали это предложение администрации».

Таким образом, с учетом внесенных поправок, доходы бюджета в 2022 году составят почти 90,7 млрд рублей. Из них порядка 66 млрд рублей приходятся на налоговые и неналоговые доходы, 24,8 млрд рублей — безвозмездные поступления. Расходы бюджета составят 91,3 млрд рублей. Дефицит сохранится на уровне 1% и составит около 639,1 млн рублей.

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