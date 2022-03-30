В Томской области ледоход на Томи ожидается в середине апреля

Томский Обзор / Фото: 30 марта 2022 // Фото: Владимир Дударев

Лед на Томи в границах Томской области тронется с 15 по 18 апреля, на Оби — после 20 апреля. Таки предполагаемые даты вскрытия рек в регионе приводит региональная комиссия по профилактике чрезвычайных ситуаций.

Как уточняет пресс-служба обладминистрации, осложнений в первую волну половодья не ожидается. В местах возможных заторов уже проведены ледовзрывные работы, а в течение неделе закончатся ледорезные.

По данным руководителя Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрия Волкова, среднемесячная температура апреля в регионе ожидается выше климатической нормы на 1-2 градуса, а во второй части месяца воздух может прогреваться до 20 градусов тепла.

«Отсутствие осадков, которые ожидаются лишь в первой декаде апреля, повышает опасность угрозы ландшафтных пожаров в сухой сезон», — подчеркнул Волков.

В свою очередь заместитель начальника регионального управления МЧС России Константин Кондратьев уточнил, что общая готовность региона к паводкоопасному и лесопожарному периодам высокая. Однако ряд муниципалитетов на сегодняшний день остаются ограниченно готовыми к «выполнению задач по предназначению». Замгубернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов поручил главам городов и районов устранить выявленные недостатки.

«Контрольный срок — 1 апреля. Особое внимание обратите на системы оповещения и мониторинга. От нас с вами сегодня зависит многое. Основная задача — не допустить гибели людей и материального ущерба. Для этого нельзя допускать случаев перехода природных возгораний на населенные пункты и подтоплений», — обратился к главам вице-губернатор.

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