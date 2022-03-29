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Выставка современного искусства «LOVE» открылась в ZEN GALLERY

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В минувшую субботу, 26 марта, в томском культурном пространстве Zen состоялось открытие выставки современного искусства «LOVE». Темой экспозиции стала любовь к себе, любовь к другому человеку, любовь к миру.

Томичи могут увидеть работы более 50 художников из Томска, Новосибирска, Кемерово, Москвы, Санкт-Петербурга, Нальчика, Великих Лук и других городов. Посетителю предлагается пройти путь через 3 основных зала «от яркой влюбленности и сильной любви к другому человеку, через разочарование и разбитое сердце к любви к себе и, как итог, любви ко всему миру». Также в рамках работы экспозиции пройдет серия мероприятий: лекции о современном искусстве, художественные мастер-классы, телесные и перформативные практики.

Выставка работает до 23 апреля. Посетить ее можно будет со среды по воскресенье с 16.00 до 22.00 в ZEN GALLERY по адресу пр-т Ленина, 111 (Особняк купца Второва).

Фото: Серафима Кузина

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