«Томскводоканал» уличили в завышении стоимости ремонта сетей

28 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Прокуратура Томской области в ходе проверки исполнения инвестпрограммы ООО «Томскводоканал» выявила несколько нарушений, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Так, прокуратура выяснила, что собранные с населения средства тратили на цели, не связанные с деятельностью предприятия.

«Установлено, что руководством организации за счет указанных средств осуществлялась оплата поездок бизнес-классом и проживания в дорогостоящих отелях. Также установлены факты завышения стоимости выполненных ресурсоснабжающей организацией работ по строительству сетей водоснабжения и реконструкции водовода на сумму более 2,5 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, по мнению прокуратуры, «Томсководоканал» некачественно восстанавливал асфальт на дорогах после ремонта сетей водоснабжения.

По результатам рассмотрения внесенного ведомством представления виновного сотрудника ООО привлекли к дисциплинарной ответственности, а разницу между тарифами на авиаперелет эконом и бизнес-класса вернули.

Также в компании скорректировали акты выполненных работ по инвестпрограмме, планируется исправление недостатков по восстановлению дорожного покрытия.

ООО «Томскводоканал» арендует водопроводно-канализационное хозяйство Томска с 2011 года до конца 2040 года, предприятие оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», совладельцами компании являются бывший депутат гордумы Томска Кирилл Новожилов, а также Татьяна Мальцева.

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