Томская область в 2022 году намерена на 4% увеличить урожай зерновых

Томская область в 2022 году планирует увеличить урожай зерновых и зернобобовых на 4,1% по сравнению с прошлым годом — до 420,2 тыс. тонн, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора Андрея Кнорра.

«Мы подняли культуру и технологию производства настолько, что более чем в два раза увеличили валовое производство зерновых и зернобобовых. Цель — побить исторический рекорд, 550-580 тыс. тонн, который был достигнут при больших площадях. Он вполне достижим с учетом освоений и планов», — сказал Андрей Кнорр в пятницу в ходе агрономического собрания в Томской области.

По словам вице-губернатора, в Томской области используется 86% семян зерновых отечественного производства, 11% — импортных и 3% неапробированных.

Вместе с тем, губернатор Томской области Сергей Жвачкин дал аграриям поручение за три года увеличить урожай зерновых до 500 тыс. тонн в год.

«Мы с вами вполне можем перешагнуть рубеж в полмиллиона тонн по сбору зерновых и зернобобовых. В ближайшие несколько лет по рапсу мы должны достичь 70 тыс. тонн, по овощам — 55 тыс. тонн, по картофелю — 115 тыс. тонн», — сказал глава региона.

Жвачкин отметил, что для роста урожайности аграрному сообществу нужно привлекать науку, применять новые технологии и ставить на вооружение новые формы работы.

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