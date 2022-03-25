Власти Томской области намерены принять меры для стабилизации спроса на лекарства

В Томской области аптеки и медицинские организации заключат соглашение о сотрудничестве для стабилизации спроса на лекарства. Соответствующую резолюцию приняла рабочая группа по сохранению доступности социальных и медицинских услуг для населения региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На очередном заседании участники группы — руководители социальных департаментов, надзорных и контролирующих органов, главные врачи — обсудили ситуацию с наличием нужных лекарств в аптечной сети. Как сообщила замгубернатора Алена Левко, на сегодня в аптеках Томской области находится 489 наименований жизненно важных лекарств и 1370 — остальных. Это несколько больше, чем средний показатель по Сибири: 477,3 и 1358,1 соответственно. Тем не менее есть отдельные обращения по наличию лекарств.

«Большинство обращений помогает снимать наш региональный сервис „Таблетка“: здесь активен поиск по лекарствам и аптекам, отображаются цены. Данные на сайте обновляются не менее трех раз в день. Но если человек так и не смог найти в аптеке нужный препарат, а завтра уже принимать таблетку, — обратилась к группе Алена Левко. — Давайте продумаем схему, которая поможет пациенту в этом случае оперативно получить лечение, не возвращаясь к врачу за новым рецептом».

Рабочая группа, в которую входит и Томская ассоциация аптечных сетей, и руководители областных медорганизаций, решила поставить барьер перекупщикам. Одна из мер — отпуск препарата в одни руки строго в количестве, рекомендованном врачом. То есть если это хронический больной и лекарство требуется в большом количестве — например, на полгода вперед, врач сделает об этом пометку в рецепте, а провизор выдаст препарат согласно этой пометке. Нехронические больные не смогут осуществлять крупные закупки в аптеках.

Кроме того, группа решила обратиться в медорганизации с тем, чтобы доктора сразу на приеме рекомендовали пациенту на выбор несколько препаратов одинакового действия.

Также рабочая группа направит в федеральный центр предложение распространить мораторий на плановые и внеплановые проверки и на госучреждения (сейчас — только бизнес), оставив только те, что связаны с риском для жизни и здоровья. Также, если предложения томичей примут, фонд ОМС сможет проверять медорганизации только по вопросам, связанным с качеством оказания медпомощи.

Уточнить информацию о наличии и стоимости лекарств томичи и жители Томской области могут также по телефонам круглосуточной горячей линии 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 или 122.

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