Заповедник «Васюганский» готовится к пожароопасному сезону

23 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено заповедником

В заповеднике «Васюганский» 22 марта состоялась встреча с пожарными добровольцами по обмену опытом тушения природных пожаров. Мероприятие прошло в рамках подготовки учреждения к пожароопасному сезону.

В рамках встречи командир Добровольческого экологического противопожарного отряда Западной Сибири Александр Сухов рассказал сотрудникам заповедника о приемах тушения травяных палов, лесных и торфяных пожаров. Вместе с участниками мероприятия он также разобрал распространенные ошибки, с которыми сталкивались добровольцы и профессионалы во время борьбы с огнем на особо охраняемых природных территориях.

Кроме того, на встрече обсудили технику безопасности и принципы работы противопожарного оборудования, в том числе ранцевого лесного огнетушителя — одного из самых распространённых инструментов для борьбы с природными пожарами. Отмечается, что ранцы, как и другой инвентарь для государственных инспекторов, работающих на территории Новосибирской и Томской области, приобретен при поддержке благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».

Пожарные добровольцы также подарили сотрудникам заповедника справочники и "методички" по работе на осушенных торфяниках. Все это вместе с противопожарными играми позволят специалистам более эффективно проводить экопросветительскую деятельность, в том числе по проекту «Васюганский без пожаров!».

Далее государственным инспекторам предстоит пройти учения по работе с противопожарным оборудованием и отработку тактики тушения лесных пожаров в полевых условиях.

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