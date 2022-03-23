Северчанка взяла кредиты и перевела мошенникам более 2,5 млн рублей

23 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Жительница Северска лишилась более 2,5 млн рублей, взяв кредиты в 4 банках по указанию мошенников, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 46-летней женщине в течение нескольких дней поступали звонки с неизвестных номеров телефона. Звонившие представлялись сотрудниками службы безопасности банков и сообщали, что от имени северчанки мошенники пытаются оформить кредиты. Чтобы их аннулировать необходимо подать заявку в банк, снять наличные и положить их на счет.

Женщина поверила звонившим и, взяв кредиты в 4 банках, несколько раз переводила деньги через банкомат на указанный счет. Таким образом северчанка перевела мошенникам более 2,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.

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