18+
18+

Северчанка взяла кредиты и перевела мошенникам более 2,5 млн рублей

Криминал, Томские новости, деньги арестовали мошенники сводка происшествия криминал жесть Томска Северчанка взяла кредиты и перевела мошенникам более 2,5 млн рублей

Жительница Северска лишилась более 2,5 млн рублей, взяв кредиты в 4 банках по указанию мошенников, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 46-летней женщине в течение нескольких дней поступали звонки с неизвестных номеров телефона. Звонившие представлялись сотрудниками службы безопасности банков и сообщали, что от имени северчанки мошенники пытаются оформить кредиты. Чтобы их аннулировать необходимо подать заявку в банк, снять наличные и положить их на счет.

Женщина поверила звонившим и, взяв кредиты в 4 банках, несколько раз переводила деньги через банкомат на указанный счет. Таким образом северчанка перевела мошенникам более 2,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В ночь на воскресенье в Томске ограничат движение на Степановском переезде

11 марта 2022
Томские новости

Со среды в Томской области снимут ограничения на работу допобразования и плановую медпомощь

28 февраля 2022
Томские новости

Томский санаторий «Чажемто» получил «две звезды»

11 марта 2022
Томские новости

Мэрия Томска снова не смогла найти подрядчика на капремонт моста через Томь за 1,2 млрд рублей

16 марта 2022
Томские новости

Томичи могут подарить детям кроссовки

14 марта 2022
Томские новости

На месте бывшей карандашной фабрики в Томске начнут строительство отеля в марте

18 марта 2022
Томские новости

Снятия ковидных ограничений в Томской области не за горами — губернатор

15 марта 2022
Томские новости

Томичей приглашают на интерактивную выставку «10 историй»

18 марта 2022
Томские новости

Студенческий кампус не будет размещаться на территории томской колонии — власти

4 марта 2022