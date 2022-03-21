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Томские спортсменки привезли медали с всероссийских соревнований по ушу

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Томские ушуистки стали победительницами и призерами прошедшего в Москве первенства России, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Так, по итогам выступлений победительницей среди юниоров в упражнениях с веером стала Арина Байбородова. Также она завоевала бронзовую медаль в виде программы «тайцзицюань».

Среди девушек победителями соревнований стали Екатерина Савченко и Ксения Цой в дисциплине «дуйлянь» (театрализованный поединок). В своих возрастных категориях Александра Полунина и Кристина Корнеева в виде «юнчунцюань» взяли серебро и бронзу соответственно.

Все отличившиеся спортсменки представляют детско-юношескую спортивную школу №15 и школу ушу «Северный дракон». К состязаниям девушек подготовили Виталий Лузин, Анна Шаломеева и Галина Васильченко.

Об истории развития ушу в Томске можно почитать в нашем материале.

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