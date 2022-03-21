ФАС включила регоператора ТКО «Спецавтохозяйство» в круг ответчиков по делу о картельном сговоре на рынке вывоза мусора в Томске

21 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» («САХ», региональный оператор по работе с коммунальными отходами) вошло в число ответчиков по делу о картельном сговоре на рынке вывоза мусора в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на руководителя томского УФАС Вадима Алиева.

Как сообщалось, в январе УФАС выявило сговор между ООО «АБФ Логистик» и ООО «МВМ» на торгах по оказанию услуг по вывозу мусора в Томске в 2020 году. Были установлены многочисленные связи между компаниями, свидетельствующие о совместной подготовке и участии в торгах. При этом компании не подконтрольны одному лицу.

«Внеплановые проверки установили факты, свидетельствующие о наличии соглашения между участниками торгов ООО „АБФ Логистик“ и ООО „МВМ“, в отношении которых и было возбуждено дело. Позже круг ответчиков увеличился, в него вошло и само УМП „Спецавтохозяйство г.Томска“. В его действиях также рассматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства», — сказал Алиев.

По словам Алиева, в ходе проверок ФАС уличила «САХ» в упрощенной коммуникации с участниками аукционов, которая выходила за рамки взаимодействия заказчика и участников торгов.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «АБФ Логистик» было зарегистрировано в 2013 году. Совладельцами компании являются бывший директор «Спецавтохозяйства» Николай Чаринцев, его брат Константин и бывший вице-мэр Томска, руководитель аппарата городской администрации Александр Цымбалюк.

САХ зарегистрировано в 1993 году, принадлежит администрации Томска. С 1 июля 2019 года компания выполняет функции регионального оператора по обращению с твердыми отходами в Томске и Томском районе. Ранее предприятие занималось содержанием улично-дорожной сети, уборкой мусора и снега в региональном центре.

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