В томском Ботсаду поселились ядовитые лягушки-самоцветы

21 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: СибБС ТГУ

В Сибирском ботаническом саду Томского госуниверситета завели миниатюрных древесных лягушек, которые обычно живут в Южной Америке и очень ядовиты в дикой природе.

Как уточняют в пресс-службе вуза, при выращивании в неволе земноводные теряют свои ядовитые свойства и их можно не бояться. В Ботсаду их «поселили» в специальные флорариумы, имитирующие условия влажного тропического леса.

«Сейчас в ботаническом саду поселилось 20 лягушек с потрясающей окраской — красящие древолазы (Dendrobates auratus) с салатными пятнами, священные древолазы (Dendrobates leucomelas) с ярко-жёлтыми пятнами и пятнистые древолазы (Dendrobates tinctorius) с голубыми пятнами, — рассказывает директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. — Но чтобы их найти, нужно очень постараться и запастись недюжинным терпением. Лягушки очень маленькие, размером всего несколько сантиметров, очень любят прятаться среди буйства зелени и в расщелинах искусственных скал внутри флорариумов. Лягушки-древолазы предоставлены Ботаническому саду директором выставки экзотических животных „Тропики“ Андреем Кустовым».

Посмотреть на лягушек можно до конца мая на самостоятельных экскурсиях по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00 (предварительная запись не требуется). Стоимость билета в Ботсад: взрослый — 300 рублей, льготный — 200 рублей. Для посещения оранжерей необходимо иметь маску.

Фото: СибБС ТГУ

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