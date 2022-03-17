Томичей приглашают на закрытие фестиваля арт-антропологии «(Anti)Depressed Fest — 22»

17 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В конце марта в Томске пройдут заключительные мероприятия фестиваля арт-антропологии «(Anti)Depressed Fest — 22». Томичей ждут экскурсии, перформансы и читка, сообщают организаторы.

Так, 24 марта, в галерее «В Главном» пройдет перфоманс «Лента» с участием студентов 1 курса магистратуры «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии» и bSICtransit.



«Каждое утро я просыпаюсь и с тревогой листаю бесконечную ленту телеграм-каналов, инстаграма. Экран становится липким, в нем вязнут пальцы и глаза. Я не знаю, что делать — то, о чем я читаю, мне не принадлежит, а то что меня касается, от меня не зависит. Перформанс о телесном проживании нашей реальности. Как протащить себя через весь этот шквал событий нашей повседневности, где любое маленькое физическое тело — ничто в сравнении с большими телами СМИ, финансов, государств, компаний», — говорится в описании мероприятия.

Во вторник, 29 марта, там же состоится public talk и перформанс «Ужасно идеально», автором которого стала перфомер и хореограф Алиса Чеботарева. Проект начал создаваться в январе 2022 года специально для фестиваля (anti)depressed Fest совместно с куратором и танц-драматургом Ксенией Беленковой. В перфомансе поднимается тема красоты и нарочитой идеальности, которую люди транслируют в соцсетях против их реальной жизни.



Для более полного погружения в тему Алиса Чеботарева ежедневно транслировала процесс своего экстремального похудения для подготовки к представлению. Перфомер выкладывала в сториз Instagram дневник, количество съеденных калорий, потерянных килограммов, хвасталась в соцсетях своими результатами. Алиса пыталась создать идеальную картинку с красивой едой, книгами, умными мыслями и советами, занятиями классической хореографией.

«Теперь очень яркой стала тема лицемерия и „кормления“ аудитории контентом — якобы полезным и очень важным, но про который никто ничего не знает. Неизвестно, насколько он настоящий, откуда он родом — даже сами создатели могут быть не в курсе об истинном происхождении контента. Я хочу дать зрителям место для рождения собственных аналогий и ощущений», — рассказывает Алиса.

Последним мероприятием фестиваля станет читка пьесы Екатерины Вагнер «У меня секретов нет». Свое произведение создательница называет «иммерсивной комедией эпохи ковида». В читке принимают участие актеры театральной студии «Люди» под руководством Ларисы Окишевой. Мероприятия пройдет 30 марта в танцевальном зале ТГУ.

Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации по ссылке.

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