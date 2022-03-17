В Томске пожарные эвакуировали 10 человек из горящего дома, один пострадал

17 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 16 марта, в Томске загорелся шестиэтажный дом по ул. Беринга, 4/1, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 21.41. К приезду пожарных с балкона квартиры на 4 этаже шел дым. Из подъезда эвакуировались 20 человек, еще 10 эвакуированы по лестничным маршам.

Пожарные вскрыли дверь в квартиру, где произошло возгорание, и обнаружили там 47-летнего мужчину, который лежал на диване. Его на руках вынесли из помещения и оперативно ликвидировали возгорание. В результате мужчина получил легкое отравление продуктами горения, от госпитализации отказался.

В результате пожара на балконе обгорели кресло и вещи. Площадь пожара составила 3 кв.метра. На месте работали 3 единицы техники и 10 человек.

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