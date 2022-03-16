Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 801 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 2 931 человека. 71 заболевший госпитализирован, двое скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 119 055 случаев заболевания коронавирусом. 100 100 заболевших выздоровели, 771 скончался.

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