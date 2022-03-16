В Томске пожилая женщина потушила пожар землей из цветочных горшков
Накануне, 15 марта, в Томске произошел пожар в газифицированном пятиэтажном доме по ул. Дзержинского, 59, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 19.31. Звонивший рассказал, что в подъезде чувствуется запах гари, а в соседней квартире женщина кричит и просит помощи. Пожар произошел на 5 этаже в трехкомнатной квартире. Возгорание смогла ликвидировать живущая здесь 82-летняя женщина. Она закидала пламя землей из цветочных горшков.
В результате произошедшего в кухне обгорели газовая плита, шкаф и розетка. Сама хозяйка квартиры получила ожоги кистей рук и был госпитализирована в ожоговое отделение Областной клинической больницы.
Прибывшие на место пожарные, в свою очередь, обесточили квартиру, а сотрудники газовой службы проверили коммуникации.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».