В Томске пожилая женщина потушила пожар землей из цветочных горшков

16 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 15 марта, в Томске произошел пожар в газифицированном пятиэтажном доме по ул. Дзержинского, 59, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 19.31. Звонивший рассказал, что в подъезде чувствуется запах гари, а в соседней квартире женщина кричит и просит помощи. Пожар произошел на 5 этаже в трехкомнатной квартире. Возгорание смогла ликвидировать живущая здесь 82-летняя женщина. Она закидала пламя землей из цветочных горшков.

В результате произошедшего в кухне обгорели газовая плита, шкаф и розетка. Сама хозяйка квартиры получила ожоги кистей рук и был госпитализирована в ожоговое отделение Областной клинической больницы.

Прибывшие на место пожарные, в свою очередь, обесточили квартиру, а сотрудники газовой службы проверили коммуникации.

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