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Жители более 9 тыс. домов могут остаться без воды из-за повреждения водопровода в Томске

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Жители Кировского, Совесткого, частично Ленинского и Октябрьского районов Томска могут столкнуться с временным прекращением подачи холодного водоснабжения, вызванным повреждением стального участка водовода, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Работники предприятия произведут отключение поврежденного участка для его последующей замены. Примерные сроки проведения работ не уточняются. Под отключение могут попасть более 9,2 тыс. зданий. С их полным списком домов можно ознакомиться здесь.

«В настоящее время может отмечаться снижение давления холодного водоснабжения по указанным адресам», — говорится в сообщении.

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