В Томске проходит первый лыжный марафон ЛАТАТ

13 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 13 марта, на стадионе Томского политехнического университета «Политехник» проходит первый томский лыжный марафон ЛАТАТ.

Специально для состязания была создана первая 50-километровая лыжная трасса. Утром на старт вышли 450 спортсменов из разных регионов страны.

«Я рад приветствовать вас на родном для себя и для всех политехников стадионе! Он появился в 1985 году и стал настоящим местом притяжения всех томичей. Я уверен, что сегодняшнее мероприятие придаст серьезный импульс к развитию массового и по-настоящему сибирского лыжного вида спорта. Мы же — политехники, делаем все, чтобы ваши катание было комфортным и безопасным», — отметил на церемонии открытия проректор по образовательной деятельности ТПУ Михаил Соловьев.

Он также добавил, что в состязаниях примут участие более 20 студентов и преподавателей Томского политеха.

По данным организаторов, за победу в первом томском лыжном марафоне ЛАТАТ борются спортсмены из Томской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской, Ивановской, Иркутской, Мурманской, Саратовской и Челябинской областей, а также Алтайского, Красноярского и Хабаровского краев, республик Мордовия, Якутия и Хакасия. Самому возрастному лыжнику — 81 год.

«Когда-то давно мы поставили перед собой амбициозную задачу — сделать Томск спортивной столицей Сибири. И теперь постепенно движемся к ее реализации, проводя такие мероприятия. Сегодняшний марафон собрал спортсменов со всей России. Изначально мы рассчитывали примерно на 400-500 участников и очень рады, что смогли достигнуть желаемого», — отметил директор Томского марафона Александр Гордиевских.

Участникам марафона предстоит преодолеть трассу, которая проходит по тропе здоровья с выходом на террасы Лагерного сада. Спортсмены соревнуются на 4 дистанциях — 3, 14, 30 и 50 километров. Над созданием самой длинной трассы трудились представители Томского марафона, администрации Томска и Томского политеха. Именно 50-километровая дистанция собрала больше всего участников — попробовать свои силы на ней решили 225 спортсменов.

Марафонцам помогают около 100 волонтеров. Они занимаются регистрацией участников, обеспечивают работу точек питания на протяжении всей трассы, работают с болельщиками, а также на стартовой и финишной линии. Набором и подготовкой волонтеров занимался Томский политех.

Итоги первого томского лыжного марафона ЛАТАТ будут подведены сегодня в 18.00 в «Точке кипения».

Среди партнеров марафона — завод «Латат», ТПУ и сеть супермаркетов «Ярче».

Фото: Серафима Кузина

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