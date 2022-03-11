В Томске приостановлен проект по созданию технопарка в цехах «Манотоми»

11 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев / из архива издания

Создатели IT-парка «Герцен» временно остановили его расширение до технопарка. Причинами называют нестабильность на строительном рынке и высокие ставки по кредитам, сообщает агентство РИА Томск со ссылкой на главу компании «СТК», реализующей проект, Андрея Савина.

По его словам, второй этап проекта по реновации цехов «Манотоми» временно заморожен из-за «стройки и непонимания сметной стоимости проекта». Также создатели IT-парка планировали реализовать его на кредитные средства, однако, с учетом нынешних кредитных ставок, делать это «просто нерентабельно».

Уточняется, что владельцы IT-парка не собираются отказываться от этого проекта, вопрос только в том, когда и в каком виде он появится. По мнению Савина, идея технопарка сейчас актуальна, особенно в свете последних событий с санкциями, когда на рынке появляется масса новых продуктов, в том числе отечественных, и они требуют тестирования. А именно это и позволит делать «Герцен».

«Еще при формировании концепции технопарка было несколько вариантов развития событий, но никто не думал, что придется доставать стресс-сценарий. Пока мы обдумываем все детали, вопрос только экономики и времени — когда все устаканится», — сказал Савин.

По его словам, в сложившейся ситуации, когда многие компании терпят неудобства из-за санкций, планирование даже в горизонте недели — уже считается долгосрочным и рискованным.

Ранее сообщалось, что весной 2022 года в Томске откроется бизнес-инкубатор для IT-специалистов «Герцен» с коворкингами и лабораториями для создания новых продуктов. Предполагалось, что там разместятся свыше 10 компаний. К 2025 году инвесторы планировали расширить его до технопарка — с 6 до 25 тысяч «квадратов». Для этого они приобрели у «Манотоми» (Томский манометровый завод — Ред.) два корпуса рядом с центром.

Ранее сообщалось, что весной 2022 года в Томске откроется бизнес-инкубатор для IT-специалистов «Герцен» с коворкингами и лабораториями для создания новых продуктов. Предполагалось, что там разместятся свыше 10 компаний. К 2025 году инвесторы планировали расширить его до технопарка — с 6 до 25 тысяч «квадратов». Для этого они приобрели у «Манотоми» два корпуса рядом с центром.

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