В Томской области стартовал конкурс памяти фенолога Валентина Рудского

11 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томской области с 1 марта стартовал фенологический конкурс «Календарь весны», посвященный памяти томского фенолога, краеведа и педагога Валентина Рудского, сообщают организаторы.

Участники, школьники 5-18 лет, должны представить работы, оформленные в виде календаря — подборок фотографий с пояснительным текстом и анализом наблюдаемого объекта. Конкурс проводится в трех номинациях: «Объекты неживой природы и природные явления», «Виды древесных и кустарниковых растений, животные», «Первоцветы».

При проведении наблюдений рекомендуется использовать материалы книги В.Г. Рудского «Неделя за неделей: Календарь природы Томской области». Работы вместе с заявкой и согласием на обработку персональных данных принимаются до 31 мая 2022 года (включительно) по адресу электронной почты ecoocdodn@mail.ru.

Валентин Григорьевич Рудский (2.08.1926-7.04.2015) — советский и российский педагог-новатор, Заслуженный учитель РСФСР, учёный-фенолог и краевед, ветеран Великой Отечественной войны, член Русского географического общества. Валентин Рудский — выпускник Томского государственного учительского института, работал учителем географии и биологии в томских школах, был председателем фенологической комиссии томского отделения Русского географического общества. Общественное признание получил в связи с активной общественной экологической деятельностью.

Заметки Валентина Рудского можно почитать на Томском Обзоре.

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