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«Белая ворона» даст томичам шанс издать свои книги

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Российское издательство «Белая ворона» объявило третий сезон литературного конкурса произведений для детей и подростков. Принять участие могут все желающие, в том числе и томичи.

«Так как мы вдохновлены Астрид Линдгрен, то конкурс — это во многом продолжение ее работы. Ведь она, будучи единственной сотрудницей детской редакции, как раз придумала конкурс и открыла многие имена в мире скандинавской литературы, которые мы сейчас знаем», — рассказала «Томскому Обзору» редактор «Белой вороны» Ольга Пичугина.

В этом году тема конкурса традиционно максимально широкая — «Мир и мир». Организаторы уточняют, что она включает в себя как внешний, так и внутренний мир, а также мир — как отсутствие войны.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо до 1 августа 2022 года прислать прозаическое, ранее не опубликованное, произведение на русском языке для детей от 7 до 17 лет в формате.doc (.docx) на адрес albuscorvus.konkurs@gmail.com. Объем работы — от 2 до 7 авторских листов. При этом один автор может прислать сколько угодно произведений, включая созданные в соавторстве. Редакция издательства вычитает все присланные работы и выберет лучшую. Победитель получит медаль, выполненную скульптором Галиной Шилиной. Кроме того, организаторы выберут несколько других рукописей, который также будут опубликованы.

«Для участия в конкурсе не надо заполнять никаких специальных заявок, достаточно отправить рукопись по теме сезона и соответствующего объёма и в теле письма написать ФИО автора и контакты, — отмечает Ольга Пичугина. — Мы выбираем одного победителя и издаём его книгу (печатаем, продаём, пиарим и другое). То есть это шанс действительно издаться».

В 2020 году в конкурсе «Белой вороны» победила Марина Колмыкова. Её сборник рассказов «Вынеси попить» был проиллюстрирован и выпущен. Сейчас книгу можно купить практически везде.

Победительницей конкурса 2021 года стала Мария Шелухина. Её книга «Пирог с черёмухой» уже подписана в печать. Кроме того, редакция выбрала еще несколько рукописей, которые также будут изданы.

Фото: издательство «Белая ворона»

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