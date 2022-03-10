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Более 30 человек эвакуировали из дома в Томске из-за горящего мусора

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Накануне, 9 марта, в Томске загорелся 9-этажный жилой дом по ул. Алтайская, 78/2, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 23.22. К приезду пожарных был сильно задымлен первый подъезд. Звено газодымзащитной службы по лестничным маршам эвакуировало из дома 35 человек.

Возгорание удалось ликвидировать в 23.45. В результате между 4 и 5 этажами сгорел мусор в мусоропроводе на площади 1 кв. метр. На месте работали 4 единицы техники и 21 человек.

Причина возгорания устанавливается.

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