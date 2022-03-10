Томские спортсмены привезли медали всероссийского чемпионата и первенства

Томский Обзор / Фото: 10 марта 2022 // Фото: depms.ru

Томские каратисты завоевали награды разного достоинства на прошедших в Москве чемпионате и первенстве России по киокусинкай (IFK) в группе дисциплин «кёкусин-весовая категория».

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, соревнования собрали более 500 спортсменов из разных регионов страны. В рамках чемпионата победу среди мужчин в весе до 80 кг одержал Виктор Беляев из клуба Tomsk Dojo. Серебряным призером в этой же весовой категории стал Данил Зезюля, представляющий клуб «Восток». «Бронзу» в группе до 70 кг завоевал Даниил Крутовский (клуб «Восток»).

Также томские каратисты завоевали 12 наград в рамках первенства РФ. «Золото» среди юношей 12-13 лет в весе до 40 кг взял Владислав Дербенёв, а Роман Хабчуев стал лучшим в весовой категории до 55 кг. Серебряными призерами в своих категориях стали Мелания Пауль (16-17 лет, до 55 кг), Сергей Андропов (16-17 лет, до 70 кг) и Марк Колмогоров (16-17 лет, до 75 кг).

«Бронза» в Егора Комягина (12-13 лет, свыше 55 кг), Екатерины Ищенко (14-15 лет, до 50 кг), Сергея Леонова (14-15 дет, до 55 кг), Арсения Тимофеева (14-15 лет, до 40 кг), Ангелины Садовниковой (14-15 лет, до 55 кг), Данилы Чеботарёва (16-17 лет, до 60 кг) и Сергея Манушкова (16-17 лет, до 75 кг).

Спортсменов к турниру подготовили Александр Ануфриев, Николай и Виталий Анисимовы, Константин Родин и Виктор Беляев.

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