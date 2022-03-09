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Более 1,2 тыс. случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за сутки

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 211 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 1 824 человек. 55 заболевших госпитализированы, трое скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 112 424 случаев заболевания коронавирусом. 81 982 заболевших выздоровели, 760 скончались.

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