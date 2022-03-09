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В Томске увеличат зарплаты кондукторов, водителей и слесарей ТТУ

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Трамвайно-троллейбусное управление получит субсидию более чем на 42 млн рублей. Соответствующее предложение администрации Томска поддержали городские депутаты. Средства будут направлены на повышение зарплат работникам ТТУ.

Как уточняют в пресс-служба мэрии, сейчас средний размер оплаты труда водителей троллейбусов и трамваев составляет 30 – 31 тыс. рублей, зарплата кондуктора в месяц – в среднем 24 тыс. (с учетом переработок), порядка 24 тысяч получают основные рабочие (слесари). Предполагается, что дополнительные средства позволят повысить зарплату водителям в среднем до 49 тыс. рублей. Зарплаты кондукторам составят порядка 25 тыс. рублей без переработок, слесари будут получать порядка 28 тыс. При этом отмечается, что управленческих кадров это решение не касается - их зарплата останется на прежнем уровне.

«Это первоочередные меры, наверное, не самые оптимальные. Но они позволят прекратить отток кадров с предприятия, который грозит остановкой ТТУ. Мы благодарны депутатам, которые вместе с представителями мэрии работали над решением проблемы и затем поддержали соответствующее предложение по корректировке бюджета муниципалитета», - пояснил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

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