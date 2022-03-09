Томский Hall Bar выставлен на продажу

В Томске продается Hall Bar, расположенный в самом центре города. Причина продажи — развитие нового проекта, сообщил «Томскому Обзору» владелец заведения Никита Потемкин.

«К сожалению, сказать о нем мы пока можем немногое: это будет проект в Томске в сфере общепита, с большим акцентом на гастрономию и мероприятия. К вопросу продажи подходим без спешки и избирательно, хотим передать дело людям, хорошо понимающим наш формат», — рассказал Никита Потемкин, отметив, что учредители дорожат персоналом заведения и «никого не бросят».

Предприятие передается полностью укомплектованным всем необходимым оборудованием и инвентарем для полноценного функционирования и сохранения концепции заведения. Его стоимость — 11 млн рублей.

Hall Bar открылся в Томске в 2016 году в подвале исторического здания по пр. Ленина, 70 на площади 150 кв. метров (с возможностью расширения до 300 кв. метров). Зал рассчитан на 70 посадочных мест. Бар продается вместе с музыкальным оборудованием, необходимым для проведения концертов, и коллекцией разножанровых виниловых пластинок. У заведения есть сложившееся сообщество посетителей.

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