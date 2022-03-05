Томская область готова возобновить экспорт мяса птицы в Китай, ждет решения межправкомиссии

Томская область выполнила все требования, предъявляемые к экспортерам мяса птицы, готова возобновить поставки в Китай, прерванные еще в ноябре 2020 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя губернатора региона Андрея Кнорра.

«На наших предприятиях несколько лет назад был замечен грипп птиц, но мы по всем показателям избавились от этого недуга. Тем не менее, вновь начать экспорт по санитарным требованиям наших коллег из Китая сложно. Мы проделали большую работу и с таможней, и с Минсельхозом, ставили этот вопрос на межправкомиссию, ждем решения», — сказал Кнорр.

Экспортом мяса птицы из региона ранее занималось ООО «Межениновская птицефабрика» (входит в агрохолдинг «Сибирский премьер»). Компания как была, так и остается полностью благополучной по всем инфекционным болезням — ограничения были наложены на регион из-за единичных случаев гриппа птиц в частных подворьях граждан, сообщил «Интерфаксу» гендиректор птицефабрики Федор Халецкий.

«Межениновская птицефабрика» выпускает благополучную в ветеринарном и санитарном отношении продукцию птицеводства. Предприятие аттестовано на соответствие основополагающим требованиям КНР, предъявляемым к предприятиям по мясопереработке, включая качество и безопасность продукции. Мы готовы обеспечить поставки птицеводческой продукции более 3 тыс. тонн в год», — сказал он.

По его словам, возобновление экспорта продукции на рынок КНР возможно после завершения переговоров и согласования между Россельхознадзором и компетентными службами КНР.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года неблагополучная ситуация по гриппу птиц стала причиной ограничения экспорта продукции птицеводства из ряда регионов РФ в Китай, в том числе из Томской области. Также ограничения касались Татарстана, Саратовской и Костромской областей.

ООО «Межениновская птицефабрика» — один из крупнейших производителей мяса цыплят-бройлеров в Западной Сибири. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 250 наименований. Продукция птицефабрики представлена в Томской области, а также поставляется в Новосибирскую, Иркутскую и Кемеровскую области, Красноярский и Алтайский края.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», совладельцами ООО «Межениновская птицефабрика» являются ее гендиректор Федор Халецкий (10% долей), а также Владимир Хорошилов (26,26%), Элина Ладыченко (30%), Андрей Чуркин (26,27%). Выручка компании в 2020 году составила 5,576 млрд рублей, чистая прибыль — 623 млн рублей.

Агрохолдинг «Сибирский премьер» включает в себя несколько крупных предприятий в Сибири: ООО «Межениновская птицефабрика», ООО «Новосибирская птицефабрика», ООО «Птицефабрика Евсинская», ЗАО «Агрофирма Лебедевская», ООО «Каменская птицефабрика» и другие. Вертикально интегрированное производство включает цепочку от выращивания зерновых для производства комбикормов до реализации готовой продукции. Предприятия холдинга производят мясо цыплят-бройлеров, колбасную продукцию, рубленые и тестовые полуфабрикаты, молочную продукцию, яйца и муку.

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