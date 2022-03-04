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Отделения Почты России в Томской области изменят график работы 8 марта

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В связи с предстоящими праздниками отделения Почты России в Томске будут работать по измененному графику, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Так, 5 марта отделения закроются на час раньше. В воскресенье, 6 марта, отделения будут работать по установленному графику, а 7 марта — по режиму работы в субботу. 8 марта станет выходным днем для всех отделений региона.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.

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