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Северчанин выкопал из земли 230 метров силового кабеля

Криминал, Происшествия, Томские новости, кабель силовой кабель сдать цветмет цветные металлы Северчанин выкопал из земли 230 метров силового кабеля

В Томской области полицейские задержали жителя Северска, обвиняемого в краже 230 метров силового кабеля, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 39-летний мужчина увидел торчащие из земли части кабеля и решил их похитить. Он выкапывал провод, перерубал его топором и отвозил в пункты приема металла.

Всего, с сентябрь 2021 по февраль 2022 года злоумышленник прорыл траншею длиной более 200 метров. Ущерб, нанесенный его действиями, составил более 400 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

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