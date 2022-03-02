Более 1,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 1 661 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 1 112 человек. 107 заболевших госпитализированы, один скончался.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 102 287 случаев заболевания коронавирусом. 72 469 заболевших выздоровели, 748 скончались.

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