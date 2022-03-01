В Томской области снижается прирост заболеваемости COVID-19 — власти

В Томской области отмечают снижения прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По итогам прошлой недели он снизился до 15%, при показателях в 60% на пике пятой волны. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции сообщила заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко.

По ее словам, в основном коронавирусом болеют томичи трудоспособного возраста, однако, отмечается большая заболеваемость среди детей.

«У нас переболело ковидом в 2022 году почти семь тысяч детей, и 5% из них прошли стационарное лечение», — рассказала Алена Левко.

Она отметила, что принятые в феврале ограничения помогли стабилизировать ситуацию и сейчас уровень заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ среди детей в регионе ниже эпидпорога. Именно в связи с этим было принято решение смягчить режим ограничений и вернуть очный режим работы учреждений допобразования и детских центров.

Также в Томской области меньше, чем в других регионах РФ, пациентов с коронавирусом старше 60 лет, которые лечатся амбулаторно. Большинство из них врачи стараются поместить в стационар под наблюдение, учитывая, что это группа риска.

«Среди старшего населения и заболеваемость у нас ниже, чем в среднем по РФ, потому что именно в этой группе мы смогли достичь самого высокого уровня вакцинации», — подчеркнула Алена Левко.

Она добавила, что с начала пандемии на борьбу с коронавирусной инфекцией в Томской области было направлено 7,5 миллиарда рублей. Из них 5,2 миллиарда — из федерального бюджета. Средства были направлены на выплаты врачам, работающим в красной зоне, соцвыплаты младшему медицинскому персоналу, обеспечение работы обсерваторов, бесплатные лекарства для коронавирусных пациентов, закупку оборудования. Так, на закупку лекарств затрачен 171 миллион, 58 741 пациент получил медикаменты на дому. Еще порядка 310 миллионов пошло на приобретение средств индивидуальной защиты при работе с больными новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 100 626 случаев заболевания коронавирусом. 71 357 заболевших выздоровели, 747 скончались.

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