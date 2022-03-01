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С начала пандемии в Томской области зарегистрировано более 100 тыс. случаев заболевания коронавирусом

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 673 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 916 человек. 177 заболевших госпитализированы, трое скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 100 626 случаев заболевания коронавирусом. 71 357 заболевших выздоровели, 747 скончались.

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