С начала пандемии в Томской области зарегистрировано более 100 тыс. случаев заболевания коронавирусом
1 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 673 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 916 человек. 177 заболевших госпитализированы, трое скончались.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 100 626 случаев заболевания коронавирусом. 71 357 заболевших выздоровели, 747 скончались.
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