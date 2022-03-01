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В томском микрорайоне Южные ворота построят поликлинику

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Строительство поликлиники на 400 посещений в сутки в микрорайоне «Южные Ворота» в Томском районе начнется во второй половине текущего года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя губернатора по социальной политике Алену Левко.

«Строительство поликлиники стартует в этом году и на него уйдет два года», — сказала Левко журналистам во вторник.

По ее данным, сейчас заканчиваются работы по экспертизе проектно-сметной документации. На строительство объекта будет выделено 600 млн рублей.

Ранее сообщалось, до 2025 года в Томской области появятся четыре новых поликлиники в Асиновском и Кривошеинском районах, в новых микрорайонах «Зеленые Горки» (Томск) и «Южные Ворота» (Томский район), а также врачебная амбулатория в микрорайоне «Радонежский» областного центра.

«Южные ворота» — крупный микрорайон в поселке Зональная станция в Томском районе. Поселок находится в 7 км от Томска. На фоне строительства «Южных Ворот» за последние несколько лет население поселка увеличилось вполовину, превысив 9 тыс. человек. Сам микрорайон рассчитан на 30 тыс. человек.

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