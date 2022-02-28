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Завершается прием заявок на участие в семинаре «Новая роль библиотек в образовании» в Томске

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Завершается прием заявок на участие в проектно-образовательном семинаре «Новая роль библиотек в образовании», организованного Фондом Михаила Прохорова. Обучение пройдет бесплатно в Научной библиотеке Томского государственного университета с 16 по 18 марта.

Как сообщает пресс-служба фонда, семинар проводится в рамках одноименного благотворительного конкурса, нацеленного на финансирование социокультурных проектов библиотек. К участию приглашаются работники любых библиотек, сотрудники музеев, образовательных учреждений и муниципальных органов управления культуры.

Организаторы ждут специалистов не только из Томска, но и Кемеровской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Алтайского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Отмечается, что проживание для участников из других городов оплачивается Фондом Михаила Прохорова.

Работа на семинаре будет выстроена вокруг актуальных проблем взаимодействия учреждений культуры со сферой образования и проектных методов их решения. Участники смогут обсудить свои идеи и продумать новые, освоить современные навыки проектирования и коммуникации с разными аудиториями, а также подготовиться к участию в грантовом конкурсе.

«Семинар наш про то, как креативность и нестандартность мышления, нетривиальные выходы и предложения могут двинуть вперёд не только и не столько библиотеку и библиотекарей, которые демонстрируют нестандартное мышление в своих проектах, а тех людей, для которых они работают. Создать такие условия, чтобы жители, чьим наследием [библиотеки и музеи] являются, видели в них возможности собственного развития, чтобы это было местом, где случается с человеком что-то важное. Не количественно важное, а качественно важное, чтобы человек менял своё отношение к жизни, к людям вокруг, к природе, к планете», - отметила искусствовед, независимый эксперт по библиотечному и музейному развитию и международному культурному сотрудничеству, член Президиума АДИТ, руководитель и ведущая проекта Ольга Синицына.

Экспертами семинара стали Николай Прянишников (архитектор, руководитель направления «Культурный менеджмент» в МВШСЭН), Александр Артамонов (магистр менеджмента культуры Манчестерского университета), Ирина Щербакова (магистр менеджмента культуры Абердинского университета) и другие.

Занятия будут проводиться в очном формате в Научной библиотеке Томского государственного университета (пр. Ленина, 34а). Подать заявку на участие необходимо до 1 марта по ссылке.

Открытый благотворительный конкурс «Новая роль библиотек в образовании» проводится Фондом Михаила Прохорова регулярно с 2008 года. Его цель - инициировать проектную деятельность библиотек, использовать их ресурсы для разработки и реализации образовательных программ для жителей региона. Кроме того, среди задач конкурса - расширение спектра качественного предложения на рынке образовательных услуг и укрепление статуса библиотек, как важнейших просветительских центров.

Также конкурс предполагает выделение грантов на финансирование социокультурных проектов библиотек и организацию стажировок для авторов лучших проектов в музейной и библиотечной сферах.

В конкурсе могут принять участие библиотеки всех уровней и любого подчинения, в том числе научные библиотеки музеев, университетские библиотеки, библиотеки школ, больниц, исправительных учреждений и другие.

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