ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку до 20%

28 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Совет директоров ЦБ РФ в понедельник принял решение о повышении ключевой ставки сразу до 20%, сообщает агентство «Интерфакс».

Ранее 11 февраля ключевая ставка была поднята на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых.

Ключевая ставка - это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у Центробанка. Фактически, заимствуют средства по оптовой цене, после чего используют их уже по розничным ценам. Таким образом, ключевая ставка влияет на то, под какой процент банки выдают кредиты.

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