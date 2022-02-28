18+
18+

ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку до 20%

Томские новости, Экономика и финансы, интерфакс ключевая ставка подняли кредиты ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку до 20%

Совет директоров ЦБ РФ в понедельник принял решение о повышении ключевой ставки сразу до 20%, сообщает агентство «Интерфакс».

Ранее 11 февраля ключевая ставка была поднята на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых.

Ключевая ставка - это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у Центробанка. Фактически, заимствуют средства по оптовой цене, после чего используют их уже по розничным ценам. Таким образом, ключевая ставка влияет на то, под какой процент банки выдают кредиты.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичи могут предложить имя для талисмана юниорского первенства России по плаванию в ластах

10 февраля 2022
Томские новости

Инфраструктура и социальная сфера — спикер томской облдумы рассказала о приоритетах работы парламента на весеннюю сессию

25 февраля 2022
Томские новости

Томичи сняли фильм в честь 200-летия Достоевского

3 февраля 2022
Томские новости

Томские библиотекари и музейные работники смогут принять участие в образовательном семинаре

3 февраля 2022
Мировые новости

Поставщики упаковки для продуктов повысили цены и стали просить предоплату

28 февраля 2022
Томские новости

Томские гиревики завоевали 7 медалей на юношеском первенстве России

14 февраля 2022
Томские новости

Северский пенсионер хотел заработать на инвестициях, но потерял более 2 млн рублей

3 февраля 2022
Томские новости

Газета «Томская неделя» закрывается — источник

15 февраля 2022
Томские новости

Томских матерей-одиночек приглашают принять участие в фотопроекте

9 февраля 2022
Комментарии для сайта Cackle