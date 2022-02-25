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DNS поднял цены до 30% на фоне ажиотажного спроса

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Ритейлер DNS, управляющий в РФ магазинами бытовой техники и электроники, на фоне ажиотажного спроса поднял цены до 30%, сообщает агентство «Интерфакс».

«Вчера (24 февраля — ИФ) мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста», — сообщил гендиректор сети Дмитрий Алексеев в своем телеграм-канале.

Глава DNS отмечает, что «пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров».

«Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно», — добавил Алексеев.

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