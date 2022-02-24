Томичи смогут вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы ряда авиакомпаний на юг России

24 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая / из архива издания

Сегодня, 24 февраля, ряд российских авиакомпаний заявили о возврате средств за билеты на отмененные рейсы на юг России. Решение вызвано сообщением Росавиации о приостановке работы нескольких аэропортов по данному направлению.

Так, авиакомпания «Россия» сообщает своим клиентам о возможности вынужденного возврата денежных средств, либо перебронирования билетов на даты после 2 марта. «Победа» автоматически оформляет возврат средств за билеты. Клиенты Utair могут вернуть стоимость билетов на сайте компании или в агентствах, где был куплен билет. Smartavia также предлагает своим пассажирам, до 2 марта вылетающим или прибывающим в закрытие аэропорты, оформить вынужденный возврат по месту приобретения. Авиакомпания «Аэрофлот» дает клиентам возможность оформить вынужденный возврат, либо перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты.

Ранее компания S7 сообщил о том, что пассажиры могут вернуть деньги за билеты сайте и в приложении авиакомпании, либо обратившись в представительства и офисы продаж.

Напомним, Росавиация приостановила полеты в ряд городов юга России в связи с событиями на Донбассе. Так, были закрыты аэропорты в Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

По сообщению Росавиации, ограничения будут действовать до 2 марта.

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