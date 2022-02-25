Инфраструктура и социальная сфера — спикер томской облдумы рассказала о приоритетах работы парламента на весеннюю сессию

25 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

В четверг, 24 февраля, открывая 5 собрание 7 созыва Законодательной Думы Томской области, спикер парламента Оксана Козловская рассказала о стоящих перед депутатами задачах на весеннюю сессию.

В своем выступлении председатель облдумы коснулась внешнеполитической ситуации и прошедшей в Пекине Олимпиады. Также она рассказала об экономических показателях региона за прошлый год.

«По оценкам нашей администрации, объем ВРП за прошедший год обогнал доковидные цифры на 2,3% и приблизился к 640 млрд рублей. Рост обеспечили обрабатывающие производства, строительная отрасль, транспорт, агропромышленные и лесные комплексы. Хорошую динамику показал несырьевой сектор — на 20% прирос общий объем финансирования томского научного-образовательного комплекса, это 37 млрд рублей», — сообщила Оксана Козловская.

Главным приоритетом в работе Облдумы, по словам спикера, остается повышение качества жизни жителей Томской области:

«Радует, что стабилизировалась ситуация с безработицей, на рынке труда больше 12 тыс. вакансий или 100 предложений на каждые 59 безработных. Серьезно возросла поддержка семей с детьми из федерального бюджета. Только за январь–февраль в Томской области на две самых массовых выплаты семьям с детьми из федерального и областного бюджетов направлено более 500 млн рублей, которые получат более 30 тыс. детей наших земляков», — сообщила Оксана Козловская.

По ее словам, одной из ключевых проблем, сдерживающих развитие региона, является не отвечающая современным требованиям коммунальная, дорожная, социальная инфраструктуры.

«Мы не первый год уделяем внимание развитию дорожно-транспортной сети. Только за последние три года на эти цели направлены свыше 23 млрд рублей. Из них 10,5 — по национальному проекту „Безопасные и качественные дороги“. Почти 700 км местных дорог отремонтировано за счет губернаторской программы. Важно, что все эти проекты долгосрочные, и они продолжаются, — отметила Оксана Козловская. — Появляются и дополнительные возможности. На финансирование крупных проектов направлены федеральные инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% годовых на 15-25 лет. За счет этих средств можно строить магистрали и мосты, инженерные коммуникации, подъездные дороги к жилым микрорайонам и многое другое. В числе одобренных и заявка Томской области на строительство первого участка малого транспортного кольца в Томске. Общая стоимость проекта — 5 млрд рублей. Первый транш 1,8 млрд уже подтвержден правительством. Задача депутатского корпуса совместно с администрацией — создать условия для привлечения этих средств в область».

Также спикер напомнила о планах Томской области в социальной сфере. Так, за три года в регионе построят и капитально отремонтируют более 100 объектов здравоохранения, образования, культуры и других сфер. Также в этом году стартует федеральный проект, направленный на модернизацию и развитие в новой системе медицинской реабилитации специализированной инфраструктуры под запрос пациентов — прежде всего переболевших коронавирусом.

«Считаю, что к этой работе мы обязаны привлечь и частные медицинские организации, которые ее уже начали. На очереди программа по модернизации объектов инфраструктуры оздоровления, реабилитации и отдыха детей. В ходе прошедшей избирательной кампании наши избиратели считали все эти проблемы приоритетными. Значит, реализация этих проектов постоянно должна быть в зоне парламентского контроля», — подчеркнула Оксана Козловская.

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