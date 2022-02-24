Мужчина пострадал при пожаре в томском селе

24 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич/ из архива издания

Минувшей ночью, 24 февраля, в селе Вершинино Томского района загорелся брусовой жилой с бревенчатой стайкой и крытым двором дом по ул. Сосновая.

Сообщение о возгорании поступило в 0.31. Ликвидировать пожар удалось в 3.55. В результате сгорела крыша дома, обгорели стены, обрешетка крыши стайки, сгорел крытый двор. Общая площадь пожара составила 160 кв.метров. На месте работали 3 единицы техники и 9 человек.

Также при пожаре пострадал хозяин дома. Он получил термические ожоги спины и был составлен в Областную клиническую больницу.

Причина возгорания устанавливается.

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