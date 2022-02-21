Северские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15-летней давности

Томский Обзор / Фото: 21 февраля 2022 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

В Томской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 19-летней северчанки в 2007 году, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Девушка пропала после встречи в кафе, где она вместе с однокурсниками отмечала завершение обучение. Через некоторое время её тело с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полицейские опросили всех, кто был знаком с погибшей, отработали несколько версий, но там и не могли установить обстоятельства смерти девушки.

В начале 2022 года стражи порядка получили информацию о возможной причастности к убийству одного из жителей Северска.

«Граждане вспомнили, что после исчезновения девушки видели ориентировку с описанием ее внешности, одежды и вещей, среди которых был рюкзак характерной расцветки. Такой же рюкзак был замечен в салоне автомобиля одного из местных жителей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В итоге, оперативникам удалось установить личность подозреваемого и задержать его. При этом мужчина оказал активное сопротивление и повредил руку одному из полицейских. Сейчас подозреваемый находится под стражей, он дал признательные показания. Также решается вопрос о привлечении задержанного к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти.

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