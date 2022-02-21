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К 23 февраля отделения Почты России в Томской области изменят график работы

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В связи с предстоящим празднованием Дня защитника Отечества отделения Почты России в Томской области изменят график работы, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Так, завтра, 22 февраля, филиалы закроются на час раньше, а среда станет выходным днем. В четверг, 24 февраля, отделения будут работать по обычному графику.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.

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