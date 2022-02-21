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Часть домов на 10 улицах Ленинского района Томска останутся без воды на весь день

ЖКХ, Томские новости, отключение воды когда дадут воду включили воду ЖКХ график отключения Часть домов на 10 улицах Ленинского района Томска останутся без воды на весь день

Сегодня, 21 февраля, в Томске в связи с работами на водопроводных сетях без воды остались жители домов на 10 улицах Ленинского района.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение продлится с 9.30 понедельника, 21 февраля, до 2.00 вторника, 22 февраля. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

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