Сибирский медуниверситет первым среди вузов России выпустил коллекцию NFT-токенов

Томский Обзор / Фото: 18 февраля 2022 // Фото: opensea.io/SibMed

Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) рассчитывает пополнить эндаумент-фонд за счет реализации в криптовалюте собственной коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ректора вуза Евгения Куликова.

«Мы следим за новыми технологиями не только в науке, медицине и образовании, но и за тем, чем интересуются сегодняшние школьники. В прошлом году мы пришли в TikTok, а сейчас первыми среди российских вузов выпустили свою официальную коллекцию NFT-токенов. Тем самым хотим привлечь внимание подрастающего поколения к профессии врача, роли медицинских работников в современном мире, а также пополнить эндаумент-фонд», — отметил Куликов.

По его словам, в коллекцию Doctors are Heroes вошли четыре рисованных персонажа, символизирующих медицинских работников разных специализаций.

«COVID-19 очень ярко показал, какая профессия самая значимая для каждого из нас. Все медицинские работники — это команда, у которой есть одна общая цель — помощь людям. А наши абитуриенты и обучающиеся — это будущие супергерои. Мы хотим, чтобы это вдохновляло школьников выбирать для своего профессионального развития именно медицинские специальности», — сказал ректор.

Проект NFT-коллекции создавался командой университета с привлечением студентов, абитуриентов и школьников. Иллюстратором выступила одна из студенток СибГМУ.

Куликов добавил, что действительно в обществе бытует неоднозначное отношение к NFT-технологии, для старшего поколения это вообще непонятное явление, но в молодежной среде токены набирают популярность. «Университетам важно научиться работать в новых условиях и использовать современные тренды для своего развития», — добавил он.

Каждое изображение из коллекции СибГМУ выставлено по цене 1 Ethereum, эквивалентной $3 тыс.

NFT представляет собой уникальный цифровой предмет, его оригинальность и право собственности доказываются при помощи технологии блокчейн — базы данных по покупке и продаже цифровых предметов.

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