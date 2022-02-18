Директор томской фирмы, ставший фигурантом дела о коммерческом подкупе, помещен под домашний арест

18 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Следственные органы в Томской области расследуют уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере, в котором фигурирует руководство коммерческой организации, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

«В 2020 году исполнительный директор и директор одной из томских (фирм — ИФ) незаконно потребовали от представителя другой коммерческой организации 1 млн рублей за неснижение начальной максимальной цены в электронных аукционах на поставку сервисного оборудования в медицинские учреждения Томской области, которая осуществлялась в рамках нацпроекта «Здравоохранение», — говорится в сообщении.

По версии следствия, после этого компании заключили фиктивный договор на оказание логистических услуг на 1,5 млн рублей, что фактически явилось коммерческим подкупом.

«Задержанный (...) директор коммерческой организации при предъявлении обвинения полностью признал себя виновным. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Томской области.

В свою очередь информированный источник уточнил «Интерфаксу», что речь идет об ООО «Компстар», исполнительный директор и учредитель которой является фигурантом другого дела о коммерческом подкупе в 250 тыс. рублей за неучастие своей организации в электронных аукционах на поставку ноутбуков и интерактивных панелей в школы Томской области в рамках нацпроекта «Образование».

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Компстар» зарегистрировано в 2008 году в Томске, занимается оптовой торговлей компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

С 2013 года компанией руководит Александр Савельев, бенефициаром является Олег Кальмаев.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: