Томичи смогут пройти бесплатный онлайн-курс по деловому письму

18 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Томичей приглашают пройти бесплатный онлайн-курс по деловому письму «Что-то на офисном, или Нормы и правила бизнес-правописания», организованный «Тотальным диктантом» и компанией «МойОфис».

Как уточняют разработчики, участников программы ждет 20 небольших видеоуроков по 5-10 минут, которые помогут повторить важные правила орфографии и пунктуации, которые часто встречаются в деловой переписке. Например, на курсе можно узнать, как правильно сокращать тысячи и миллиарды, зачем нужны причастные обороты и в каких случаях уместно писать обращение «Вы» с большой буквы. Кроме того, слушатели курса узнают об основных правилах формирования текста и создания электронных шаблонов документов. В конце уроков для закрепления новых знаний предлагается выполнить упражнения, максимально приближенные к реальным ситуациям в деловой коммуникации.

«Курс по бизнес-правописанию будет полезен всем, кто занимается подготовкой и согласованием официальных документов и писем, ведет деловую переписку в почте и мессенджерах на русском языке. Чтобы образовательную программу было удобно освоить человеку даже с самым плотным графиком, мы построили все занятия в формате мини-уроков. При этом прохождение всего курса займет не более трех часов», — отметила директор фонда «Тотальный диктант», член Совета при Президенте РФ по русскому языку Ольга Ребковец.

Курс разрабатывался при участии ведущих российских филологов. Ведущими уроков выступили преподаватель кафедры русского языка Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета Кира Дружинина и главный редактор портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.

Все прошедшие обучение получат сертификат Тотального диктанта.

Бесплатный онлайн-курс «Что-то на офисном, или Нормы и правила бизнес-правописания» доступен на российской образовательной платформе Stepik. Чтобы его пройти необходимо зарегистрироваться на сайте.

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