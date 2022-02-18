«Ростелеком» расширил зону своего присутствия в районах Томской области

18 февраля 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» продолжает строить и развивать волоконно-оптические линии связи по технологии GPON в районах Томской области. В начале 2022 года оптика впервые появилась в поселке Кирзавод Парабельского района, а в селах Подгорное, Кожевниково, Кривошеино, Рыболово и в деревне Нелюбино провайдер охватил новые участки частного сектора. Теперь жители получили доступ не только к высокоскоростному и стабильному интернету, но и к цифровым услугам провайдера: сервисам «Умного дома», видеонаблюдению, интерактивному телевидению Wink.

Подключения домохозяйств производятся по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network), которая предусматривает прокладку оптического кабеля непосредственно внутрь частного дома, коттеджа или квартиры. Такое решение гарантирует надежную и безопасную передачу данных на высоких скоростях, а также позволяет получить сразу нескольких услуг по одной линии.

«Мы планомерно продолжаем стройку и модернизацию сетей связи на территории Томской области, чтобы у жителей региона была возможность пользоваться цифровыми сервисами компании вне зависимости от места жительства. Подключение к сети GPON идет поэтапно: отдельными улицами и массивами частного сектора. Все больше селян могут оценить преимущества современной технологии, которая позволяет организовать доступ в Сеть на скорости до 100 Мбит/сек. Работа по подключению абонентов будет продолжена и в этом году», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Специально для жителей этих населенных пунктов в компании действует акция «Лучшее решение для дома версия 2», в которую включено четыре пакета услуг с разной комбинацией сервисов. Например, при подключении интернета с видеосервисом Wink, абонент может получить дополнительно услугу «Видеонаблюдение», которая дает возможность круглосуточно наблюдать за порядком в доме или во дворе. Предложение доступно для новых абонентов «Ростелекома» до конца июня 2022 года.

Получить дополнительную информацию об акции, а также узнать о технической возможности подключения услуг или оставить заявку можно на сайте «Ростелекома» и по единому бесплатному номеру 8 800 100 0 800.

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