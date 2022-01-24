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Около тонны нелегального алкоголя изъяли полицейские в Северске

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В Томской области полицейские изъяли из оборота около тонны алкогольной продукции, на которую отсутствовала соответствующая документация на продажу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напитки были найдены в магазинах по улицам Пионерской, Транспортной и проспекту Коммунистическому. Здесь полицейские, совместно с сотрудниками Департамента лицензирования и регионального контроля региона, выявили и задокументировали факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции.

По данному факту возбуждено 5 административных дел по ч.2 ст.14.16 КоАП РФ.

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