Около тонны нелегального алкоголя изъяли полицейские в Северске
16 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
В Томской области полицейские изъяли из оборота около тонны алкогольной продукции, на которую отсутствовала соответствующая документация на продажу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Напитки были найдены в магазинах по улицам Пионерской, Транспортной и проспекту Коммунистическому. Здесь полицейские, совместно с сотрудниками Департамента лицензирования и регионального контроля региона, выявили и задокументировали факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции.
По данному факту возбуждено 5 административных дел по ч.2 ст.14.16 КоАП РФ.
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